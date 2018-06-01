В Калининграде умер житель Гурьевска, попавший в реанимацию на следующий день после выписки из больницы

В Калининграде скончался 58-летний Ромалдс Шилинас, которого в апреле выписали из Областной клинической больницы, несмотря на жалобы. Об этом «Клопс» сообщила дочь покойного Анна.

"Мне позвонили и сказали, что отец умер. Говорят, остановилось сердце", — рассказала дочь Ромалдса Анна Шилинайте. Женщина написала жалобу руководству больницы, где изложила обстоятельства смерти отца.

4 апреля у жителя Гурьевска Ромалдса Шилинаса случился гипертонический криз. На скорой его доставили в Областную клиническую больницу, а оттуда направили в терапевтическое отделение Гурьевской ЦРБ.

Шилинас жаловался на боль в ухе, но лора в стационаре не было, и 10 апреля дочь самостоятельно отвезла отца на обследование в местную поликлинику. Врач срочно отправил Ромалдса в лор-отделение КОКБ. По словам Анны Шилинайте, в больнице её отцу становилось хуже с каждым днём, он жаловался на сильную головную боль, речь была нарушена. Несмотря на эти жалобы, 23 апреля мужчину выписали.

По словам Анны, ей не удалось добиться того, чтобы отца обследовали в стационаре, пришлось записать его на КТ самостоятельно. Шилинасу диагностировали два гнойных абсцесса головного мозга. Сразу после обследования скорая увезла больного в Областную клиническую больницу, где его снова определили в лор-отделение. Там врачи диагностировали менингит и отправили Шилинаса в реанимацию.

Как рассказала Анна, 8 и 10 мая её отца оперировали. По 31 мая мужчина находился в Областной клинической больнице, где и скончался. Анна считает, что если бы Ромалдса Шилинаса своевременно обследовали и назначили лечение, то его бы удалось спасти.

Больше месяца назад женщина рассказала «Клопс», что в течение месяца её отцу не оказывали необходимой медицинской помощи.