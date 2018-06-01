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В центре Ханты-Мансийска высадились парашютисты
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В центре Ханты-Мансийска высадились парашютисты 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Несмотря на проливной дождь на центральной площади Ханты-Мансийска маршем прошли лучшие представители правопорядка Югры.
Горожанам, которые вооружились зонтами, была представлена полицейская техника, среди которой раритетные автомобили «Москвич 401», «Ваз-2101», «ГАЗ-69», а также мотоцикл «Урал М-72», микроавтобус «РАФ-2203». Тут же представлен и современный транспорт — автомобили разных служб и подразделений полиции, снегоходы, передвижная криминалистическая лаборатория, взрыво-техническая лаборатория, вездеход, катера.
Непогода не помешала парашютистам из Сургута совершить прыжок на брусчатку перед зданием правительства региона. Чемпионы мира и многократные призеры различных состязаний получили свою порцию аплодисментов.
Напомним, сегодня, 1 июня отмечают 300-летие российской полиции.
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