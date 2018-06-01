Ещё
На Московском вокзале появилась новая бесплатная парковка
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Московском вокзале появилась новая бесплатная парковка 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Эта площадка и ранее служила местом для стихийной стоянки, но заехать на неё можно было не без риска для своего автомобиля. На прошлой неделе площадка была приведена в порядок: обнесена бордюрным камнем и заасфальтирована.
Парковка абсолютно бесплатная, однако кое-кто всё же пытается заработать на автовладельцах. Несколько мужчин за небольшое вознаграждение предлагают водителям помощь при парковке. Чаще всего опытные автолюбители отказываются от услуг «парковщиков», однако и у последних есть свои клиенты.
Ранее NN.ru публиковал карту 56 будущих платных парковок Нижнего Новгорода.
nn.ru: последние новости
В Следственном комитете опровергли подозрения родителей погибшего в Первомайске подростка Новая развязка на Автозаводе заработала в штатном режиме Первые нарушители. Покровка официально стала пешеходной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ПДД введен новый дорожный знак19
Самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в РФ
Правительство взялось за бензин182
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин21
Под «мостом глупости» впервые проехала газель19
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение