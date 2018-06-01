На Московском вокзале появилась новая бесплатная парковка

Эта площадка и ранее служила местом для стихийной стоянки, но заехать на неё можно было не без риска для своего автомобиля. На прошлой неделе площадка была приведена в порядок: обнесена бордюрным камнем и заасфальтирована.

Парковка абсолютно бесплатная, однако кое-кто всё же пытается заработать на автовладельцах. Несколько мужчин за небольшое вознаграждение предлагают водителям помощь при парковке. Чаще всего опытные автолюбители отказываются от услуг «парковщиков», однако и у последних есть свои клиенты.

Ранее NN.ru публиковал карту 56 будущих платных парковок Нижнего Новгорода.