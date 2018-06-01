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В РЖД рассказали о планах заменить рельсобусы в Калининградской области на дизельные «Ласточки»
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В РЖД рассказали о планах заменить рельсобусы в Калининградской области на дизельные «Ласточки» 

РЖД-Партнер 50 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«Здесь ещё нам предстоит поменять дизельные рельсовые автобусы на находящиеся сейчас в разработке дизельные „Ласточки“. Поэтому думаю, что этот проект у нас продолжается и наши пассажиры всё больше и больше будут чувствовать заботу о них и будут проезжать в более комфортных условиях», — рассказал Пегов.
С 1 июня на зеленоградском и светлогорском направлениях начали курсировать скоростные поезда «Ласточка», выпущенные на заводе «Уральские локомотивы» в Екатеринбурге. Машины привезли в регион в преддверии ЧМ-2018 в качестве дополнительных составов для перевозки болельщиков. Вопрос дальнейшей эксплуатации «Ласточек» на калининградской магистрали пока не решён.
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