Японский автобренд Mitsubishi не примет участие в Московском мотор-шоу в 2018 году

В российском подразделении японского автобренда «ММС Рус» приняли решение отказаться от участия в автосалоне 2018, который пройдет в августе этого года в столице.

Свой отказ от участия в известном мероприятии представители японского автомобилестроителя обрисовали в общих чертах, сославшись на широкий спектр иных способов взаимодействия с потенциальными и действующими клиентами автокомпании.

Автоэксперты предполагают, что на самом деле Mitsubishi нечего представить на обсуждаемом мероприятии.

Что никаких особых новинок не выходило и не ожидается к тому времени.

Сегодня из свежих автомоделей указанного автобренда представленных на авторынке РФ можно назвать обновленный Outlander, а также компакт-кроссовер Eclipse Cross.

Майские продажи автобренда Mitsubishi в России составили 3561 экземпляр, что превосходит прошлогодние показатели в 2,4 раза.