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Японский автобренд Mitsubishi не примет участие в Московском мотор-шоу в 2018 году
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Японский автобренд Mitsubishi не примет участие в Московском мотор-шоу в 2018 году 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В российском подразделении японского автобренда «ММС Рус» приняли решение отказаться от участия в автосалоне 2018, который пройдет в августе этого года в столице.
Свой отказ от участия в известном мероприятии представители японского автомобилестроителя обрисовали в общих чертах, сославшись на широкий спектр иных способов взаимодействия с потенциальными и действующими клиентами автокомпании.
Автоэксперты предполагают, что на самом деле Mitsubishi нечего представить на обсуждаемом мероприятии.
Что никаких особых новинок не выходило и не ожидается к тому времени.
Сегодня из свежих автомоделей указанного автобренда представленных на авторынке РФ можно назвать обновленный Outlander, а также компакт-кроссовер Eclipse Cross.
Майские продажи автобренда Mitsubishi в России составили 3561 экземпляр, что превосходит прошлогодние показатели в 2,4 раза.
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