ТОП-5 главных видео уходящей недели

1. «Святой источник» пламени

Компания «Святой источник» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 выпустила бутылки в форме мячей. Однако, судя по всему, на предприятии плохо знают законы физики: если оставить такой сосуд на солнце, он превращается в идеальную линзу, легко воспламеняющую все вокруг.

Эксперимент с поджиганием спичечного коробка провели журналисты петербургского издания "Фонтанка" . Они же обратились и в компанию-производитель: там ответили, что государство регламентирует только материал бутылок. Кроме того, сослались на пометку на упаковке «Хранить в тени».

2. Прогулка над Невой

Дагестанский канатоходец Расул Абакаров прошел по тросу, натянутому между пролетами разведенного над Невой Дворцового моста. Представление мужчина устроил в честь празднования 315-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга.

На весь трюк у Абакарова ушло около двух минут: держа балансир в руках он ловко пересек реку под овации собравшихся зрителей.

3. Камера, мотор, собака!

В эфире одного из американских телеканалов во время прогноза погоды в кадр попала собака. Животное по кличке Белла появилось в студии в тот момент, когда ведущий прогноза Джош Джадж рассказывал о том, что ждет жителей штата Нью-Гэмпшир в воскресенье.

Собака застала журналиста врасплох: он увидел животное в тот момент, когда вещал об увеличении количества солнца. Однако мужчина не испугался, а лишь рассмеялся и порадовался. Позднее в своем Twitter Джадж назвал Беллу очаровательной.

Известно, что в студию собаку привела одна из сотрудниц.

4. Превышаем, молодой человек?

Обладатель титула «Сильнейший человек России», житель Саратова Вячеслав Максюта выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролик со скоростным тестированием автомобиля. На видеозаписи видно, как машина на трассе разгоняется до 247 километров в час. В комментариях подписчики спортсмена устроили дискуссию о корректности рекламы гонок с серьезным превышением скорости.

После этого на запись Максюты обратили внимание сотрудники ГИБДД . Они вызвали его для дачи показаний, а затем, по словам самого спортсмена, «выписали штраф, благодаря чьим-то стараниям». Однако саратовец не огорчился: «Ну да ладно, нахулиганил — держи наказание», — отметил он.

Стоит напомнить, что по правилам дорожного движения максимальная скорость на загородных трассах не должна превышать 90 километров в час.

5. Муррминатор Арнольд Котнеггер

"Кот-качок" из Квебека взорвал Twitter. По мнению ветеринаров, животное может страдать от генетической мутации, из-за которой развивается двойная мускулатура. Такое отклонение изредка возникает у собак пород ротвейлер и грейхаунд. Среди кошачьих подобных случаев зафиксировано не было.