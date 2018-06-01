Ив Каракатзанис занял кресло главы АвтоВАЗа

Два месяца назад стало известно, что российский автогигант вновь ждет смена главы. Отставка Николя Мора связана с его недавним назначением главой регионального подразделения Renault . Совмещать две столь ответственные должности топ-менеджер не сможет.

Его преемником стал Ив Каракатзанис. До прихода на АвтоВАЗ он являлся главой Renault в Румынии и одновременно руководил маркой Dacia . Карьеру во французской компании он начал в 1992 году. Президентское кресло АвтоВАЗа топ-менеджер занял с сегодняшнего дня, 1 июня. Основные задачи гиганта после смены руководителя не изменятся: увеличение продаж, оптимизация затрат и обновление модельного ряда.

Николя Мор вступил в должность главы АвтоВАЗа в апреле 2016 года, то есть всего два года назад. До него на протяжении трех лет автогигантом руководил Бу Андерссон . В свою очередь, предыдущий президент завода Игорь Комаров пробыл на своем посту с 2009 по 2013 годы. Так что смена боссов идет в Тольятти ускоряющимися темпами. За неполные два года под руководством Мора АвтоВАЗ выпустил лишь одну значимую новинку — универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. Они, впрочем, были подготовлены еще при Бу Андерссоне и пошли в серию с задержкой на год.

Напомним, что на этой неделе АвтоВАЗ открыл 250 вакансий в отдел инжиниринга. Дополнительные сотрудники примут участие в работе над 12 новыми и 11 рестайлинговыми моделями, запланированными к выпуску до 2026 года.