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Житель Ульяновской области получил штраф за перегон коров по проезжей части
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Житель Ульяновской области получил штраф за перегон коров по проезжей части 

РИА Новости 3 минуты назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 1 июн — РИА Новости. Житель Ульяновской области, чьи коровы переходили дорогу по всей ширине проезжей части, оштрафован за нарушение правил ПДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент получил широкую огласку в Ульяновской области после того, как председатель общественной палаты региона Александр Чепухин опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook обращение жителя села Каргино Вешкаймского района Ульяновской области.
По словам сельчанина, на протяжении примерно 50 лет прогон коров из села на пастбище проходил по трассе, так как другой дороги туда нет. 28 мая сотрудник ДПС оштрафовал на 700 рублей людей, гнавших животных по домам, а это, по словам автора письма, «шесть банок молока по три литра». Сельчанин попросил Чепухина разобраться в ситуации, так как «крыльев у коровенок нет, и тем более, лишних денег».
"Действительно, сотрудником ИДПС 25 мая 2018 года был составлен административный протокол на гражданина за осуществление прогона крупнорогатого скота по всей ширине проезжей части автодороги. Тем самым создавалась аварийная ситуация на автодороге", — сказал представитель пресс-службы.
Он также отметил, что ранее сотрудниками полиции с жителями села Каргино неоднократно проводились профилактические беседы о недопущение нарушений ПДД при перегоне крупнорогатого скота, однако предупреждения были проигнорированы.
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