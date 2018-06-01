Ещё
Под Ульяновском сотрудник ГИБДД оштрафовал пастуха за прогон стада
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Ульяновском сотрудник ГИБДД оштрафовал пастуха за прогон стада 

АиФ — Ульяновск 5 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Сотрудник ГИБДД выписал штраф на коров — за прогон стада по трассе близ села Каргино Вешкаймского района. Недоумевающие жители села написали письмо председателю Общественной палаты Александру Чепухину. Жители села держат коров испокон века, а не менее 50 лет гоняют их на пастбище по трассе за село, другой дороги нет. В деревне примерно 30 голов скота, пасут их жители по очереди.
Но 28 мая сотрудником ДПС выписал штраф на жителей села за прогон скота по трассе.
«Но крыльев у наших коровок нет, лишних денег — тоже. Пускать под нож коров или платить штрафы?», — вопрошают сельчане и просят Чепухина разобраться с проблемой.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Что делать, если вас укусила змея? В Ульяновске «ВАЗ» столкнулся с «Москвичом» В Ульяновске из-за урагана с травмами к врачам обратились 4 человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ПДД введен новый дорожный знак19
Самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в РФ
Правительство взялось за бензин182
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин21
Под «мостом глупости» впервые проехала газель19
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение