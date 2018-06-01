Под Ульяновском сотрудник ГИБДД оштрафовал пастуха за прогон стада

Сотрудник ГИБДД выписал штраф на коров — за прогон стада по трассе близ села Каргино Вешкаймского района. Недоумевающие жители села написали письмо председателю Общественной палаты Александру Чепухину. Жители села держат коров испокон века, а не менее 50 лет гоняют их на пастбище по трассе за село, другой дороги нет. В деревне примерно 30 голов скота, пасут их жители по очереди.

Но 28 мая сотрудником ДПС выписал штраф на жителей села за прогон скота по трассе.

«Но крыльев у наших коровок нет, лишних денег — тоже. Пускать под нож коров или платить штрафы?», — вопрошают сельчане и просят Чепухина разобраться с проблемой.