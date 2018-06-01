Стойки с дорожными знаками на Октябрьской улице выровняли по просьбе жителя

Коммунальные службы выровняли стойки с дорожными знаками, расположенные на участке Октябрьской улицы. Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от местного жителя. О выполненных работах отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

«Стойки с дорожными знаками «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Пешеходный переход» и «Остановка запрещена» восстановлены в нормативное положение и закреплены, нарушения устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик. (вт)