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Стойки с дорожными знаками на Октябрьской улице выровняли по просьбе жителя
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Стойки с дорожными знаками на Октябрьской улице выровняли по просьбе жителя 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы выровняли стойки с дорожными знаками, расположенные на участке Октябрьской улицы. Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от местного жителя. О выполненных работах отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Стойки с дорожными знаками «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Пешеходный переход» и «Остановка запрещена» восстановлены в нормативное положение и закреплены, нарушения устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.
Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик. (вт)
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