На Флотской улице промыли дорожный знак

На Флотской улице сотрудники коммунальных служб привели в порядок дорожный знак, обозначающий парковку.

Ранее на портал «Наш город» обратился местный житель с просьбой решить проблему.

«По указанному адресу выполнены работы по приведению знака дорожного движения в надлежащее состояние. Проведены работы по мойке знака. Проблема устранена», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Напомним, что за семь лет своего существования «Наш город» помог горожанам решить порядка двух миллионов проблем. (ск)