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На Флотской улице промыли дорожный знак
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На Флотской улице промыли дорожный знак 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
На Флотской улице сотрудники коммунальных служб привели в порядок дорожный знак, обозначающий парковку.
Ранее на портал «Наш город» обратился местный житель с просьбой решить проблему.
«По указанному адресу выполнены работы по приведению знака дорожного движения в надлежащее состояние. Проведены работы по мойке знака. Проблема устранена», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.
Напомним, что за семь лет своего существования «Наш город» помог горожанам решить порядка двух миллионов проблем. (ск)
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