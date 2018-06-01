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Тест-драйв черноморского побережья 2018
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Тест-драйв черноморского побережья 2018 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Многие автомобилисты, желающие поехать на автомобиле в отпуск на черноморское побережье в 2018 году, оказываются перед неизвестностью. Не растаяли ли дороги с прошлогодним снегом? Что с камерами на дорогах? Лютуют ли гаишники, и какие появились свежие и оригинальные схемы развода водителей? И в этом году мы совместно с BlaBlaCar и Петром Шкуматовым, координатором сообщества автомобилистов «Синие Ведерки», проведем полный тест-драйв дороги в самые популярные места отдыха. В ходе нашего проекта мы заедем в Ростов-на-Дону, Таганрог, Ейск, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Адлер и в Красную Поляну, которая тоже стала излюбленным местом летнего отдыха для многих автомобилистов.
Петр Шкуматов на своем опыте и с использованием информации от попутчиков BlaBlaCar, которых он будет брать в поездку, расскажет вам об особенностях популярных маршрутов и о том, на что стоит обратить внимание автомобилисту, который отправляется в дальнюю дорогу. Мы уверены, что это поможет сэкономить вам время и деньги и позволит безопасно и без лишних приключений добраться до того города, где вы решите отдохнуть со своими друзьями и/или с семьей.
Общая протяженность маршрута на автомобиле составит более 2 200 км в одну сторону. Мы будем держать вас в курсе того, на что стоит обратить внимание, где ждать пробок и как их объехать, а также расскажем о современном состоянии курортной инфраструктуры в Краснодарском крае. И, конечно, если у вас остаются свободные места в автомобиле, помните, что вы всегда можете взять попутчиков в BlaBlaCar, что компенсирует вам затраты на топливо, которое в этом сезоне изрядно подорожало, а также сделает дорогу короче — ведь за интересным разговором время всегда летит незаметно!
По материалам: www.kolesa.ru
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