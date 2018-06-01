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В Байдарской долине начали монтаж «умных» энергосетей
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В Байдарской долине начали монтаж «умных» энергосетей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Байдарской долине, которая стала одной из пилотных в Крыму, участвующей в энергетическом проекте «Энерджинет» Национальной технологической инициативы, начался монтаж оборудования. Специальные аппараты позволят минимизировать ущерб в случае аварии, сообщает ForPost.
В районе села Орлиное специалисты начали работу по созданию цифровой распределительной электрической сети, в основе которой инновационная технология, созданная в Севастополе и уже опробованная в Калининградской и Новгородской областях.
Монтажники устанавливают реклоузеры — коммутационные аппараты на основе вакуумного выключателя. В случае возникновения аварии они позволят автоматически отключить повреждённый участок линии и подать резервное питание на другие участки.
По словам исполнительного директора компании «Плаг Энд Плей Инжиниринг», которая ведёт работы в Орлином, Владимира Кириенко, после модернизации надёжность энергосети повысится в пять раз.
Окончание работ в Байдарской долине запланировано на август 2018 года.
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