В Байдарской долине начали монтаж «умных» энергосетей

В Байдарской долине, которая стала одной из пилотных в Крыму, участвующей в энергетическом проекте «Энерджинет» Национальной технологической инициативы, начался монтаж оборудования. Специальные аппараты позволят минимизировать ущерб в случае аварии, сообщает ForPost.

В районе села Орлиное специалисты начали работу по созданию цифровой распределительной электрической сети, в основе которой инновационная технология, созданная в Севастополе и уже опробованная в Калининградской и Новгородской областях.

Монтажники устанавливают реклоузеры — коммутационные аппараты на основе вакуумного выключателя. В случае возникновения аварии они позволят автоматически отключить повреждённый участок линии и подать резервное питание на другие участки.

По словам исполнительного директора компании «Плаг Энд Плей Инжиниринг», которая ведёт работы в Орлином, Владимира Кириенко , после модернизации надёжность энергосети повысится в пять раз.

Окончание работ в Байдарской долине запланировано на август 2018 года.