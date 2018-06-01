Минтранс и МЖД обследют переход через ж\д пути на платформе у станции Валентиновка в Королеве

Минтранс Подмосковья и представители Московской железной дороги проведут обследование наземного перехода через железнодорожные пути на платформе у станции Валентиновка в Королеве, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обследование перехода инициировано региональным Минтрансом после обращений жителей. Представители ведомства и железнодорожники проверят нормативное состояние перехода, после чего будут приняты соответствующие решения.

Вместе с тем отметим, в 2015 году на остановочном пункте Валентиновка в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» был построен новый современный пешеходный переход, расположенный с противоположной стороны платформы, то есть в 280 метрах от первого перехода. Новый переход оборудован световой и звуковой сигнализациями, накопительными площадками, резинокордовым настилом, ограждением и знаками, и отвечает всем требованиям безопасности пассажиров.

Минтранс Московской области напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности. Переходить железнодорожные пути необходимо только в специально установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, которые распространяются на переход железнодорожных путей. Так, велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать железнодорожные пути, управляя транспортным средством.