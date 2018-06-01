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Жителям «последней мили» в Казани не будут выдавать пропуски в дни ЧМ-2018
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Жителям «последней мили» в Казани не будут выдавать пропуски в дни ЧМ-2018 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Никаких пропусков в дни чемпионата мира по футболу не будет, об этом заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.
«На последнем тестовом матче мы попробовали более усовершенствованный вариант с использованием пропуска в жилой квартал, сделали круговое движение. Благодаря этому движению в 69-м квартале появилась возможность проезжать всем желающим», — напомнил Дамир Фаттахов.
По его словам, эксперимент оказался неудачным, так как рассчитывали, что в 69 квартал будут заезжать только те, кто там проживает. Но все водители посчитали, что у них есть возможность поближе подъехать к стадиону, что привело к пробкам. Поэтому было принято решение отменить все пропуски.
Дамир Фаттахов также подчеркнул, что доступ жителей ко всем домам, в том числе и находящимся в непосредственной близости к месту проведения игр, будет обеспечен. «Схема позволяет жителям 69-го квартала со стороны проспекта Ф. Амирхана при повороте на улицу Чистопольская попасть во все свои дома. Единственное — им нужно будет немного проехать по дворам», — сказал он.
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