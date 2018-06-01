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Больше 100 км региональных дорог отремонтируют в Вологодской области
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Больше 100 км региональных дорог отремонтируют в Вологодской области 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Свыше 117 км дорог приведут в порядок в регионе этим летом. В первую очередь внимание уделят самым проблемным участкам. Одна из них — дорога на Великий Устюг.
Об этом рассказал новый начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев:
«На участке Чекшино — Тотьма — Никольск уже ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия. Точно такие же работы запланированы на участке Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг летом. Также в плане — дорога Урень — Шарья — Никольск — Котлас в Кичменгско-Городецком районе. Здесь заложено около 100 млн рублей на то, чтобы отремонтировать наиболее разрушенные участки».
Еще один проблемный участок — дорога Сокол — Харовск — Вожега. В этом году на проезжей части зафиксировано много пучинных образований. Как только грунт стабилизируется — в первой декаде июня, строители приступят к асфальтированию. А в 2021 — 2025 годах здесь пройдет капитальный ремонт.
Этим летом также продолжатся работы по капитальному ремонту моста через реку Пельшму на дороге Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг в Тотемском районе. Начнут ремонтировать подъезд к Кириллову, автодорогу Нюксеница — Брусенец — Игмас, мосты через реку Сухону на дороге Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг в Нюксенском районе и через Кубену на участке Василево — Устье в Усть-Кубинском районе.
Еще 40 км областных дорог отремонтируют методом карт. Работы пройдут во всех районах региона. Дополнительно к этому больше 68 км дорог в Сокольском, Тотемском, Нюксенском, Грязовецком, Междуреченском и Тарногском районах приведут в порядок за счет «Газпром Инвест».
Добавим, что всего в Дорожном фонде области на строительство и реконструкцию дорог, на их капитальный ремонт и содержание на 2018 год заложено около 5,7 млрд рублей.
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