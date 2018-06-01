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Stark Peloton 700.1С: самый дешевый шоссейник
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Stark Peloton 700.1С: самый дешевый шоссейник 

Ведомости 47 минут назад
Фото: Ведомости
Попавший к нам на тестирование велосипед отечественного бренда Stark находится на самом нижнем уровне цены на новый шоссейник в России — за него просят порядка 28 000 рублей. Выясняем, сколько велосипеда можно купить за эти деньги, и стоит ли это делать.
Велосипедная карма
Карма существует — даже велосипедная. Три года назад я пытался пересадить свою тогда 8-летнюю дочь с детского двухколесного велосипеда на подростковый, 21-скоростной. В первый сезон дочь, уже уверенно катавшаяся на старом велосипеде, на новый каждый раз садилась со слезами. И дело было не в том, что подростковый велик был для неё ещё велик и тяжёл. Главная проблема была в том, что ей не хватало длины пальцев, чтобы уверенно нажимать на ручки тормозов. А мне казалось, что это не проблема, и она просто капризничает.
И вот три года спустя велосипедные Эринии настигли меня — в обличьи шоссейника Stark Peloton 700.1С. Теперь уже длины пальцев, чтобы уверенно нажимать на тормоза, не хватало мне (хотя пальцы у меня длинные). Потому что руль в Stark — это нечто: полноценно оперировать переключателями начального уровня можно только, если рулить верхним хватом — и тогда можно хоть как-то дотянуться до ручек тормозов, нижний хват — вообще факультативный: можно переключаться лишь вниз, до тормозов не достать и можно только катить по прямой и желательно пустой дороге.
То же и Stark. Да, на хорошей и пустой дороге он будет быстрее среднего MTB, но только на хорошей и пустой. Потому что клещевые тормоза, даже если до них дотянуться, замедляют велосипед совсем не так эффективно, как ожидаешь от шоссейника — на спуске по брусчатке Васильевского спуска мне стало реально страшно: велосипед ехал все быстрее в группу туристов, я жал на тормоза, но Stark почти не реагировал. Конечно, ДТП не произошло, но усилия на ручках тормозов мне пришлось прикладывать совсем не ожидаемые.
Другая проблема — трансмиссия начального уровня Shimano Tоurney: на меньшую ведущую звезду мне не удалось переключиться ни разу — цепь при переключении соскакивала что под нагрузкой, что при движении по прямой. Так 14-скоростной велосипед превратился в 7-скоростной. А взбираться в 11-градусный подъем на главной звезде в 50 зубов — это, доложу я вам, тот еще мазохизм.
В результате средняя и максимальная скорость на моем традиционном 25-километровом маршруте из Марьиной рощи в Чертаново составила совсем не впечатляющие для шоссейника 19 и 42 км/ч — я из иных МТВ выжимал больше. И для поездок по городу из модельного ряда Stark я бы скорее выбрал модель Terros 28.2, что мы тестировали в прошлом году.
Вязко и тягуче
Сел я на Stark выезжая с работы и первые метры проехал по двору, чтобы отрегулировать высоту сидения. Наличие эксцентрика у подседельного штыря мне понравилось. На своём велике я уже отвык от такой роскоши, на нём приходится иметь вело ключ для данной регулировки.
Практически сразу левый тормоз в момент отпускания ручки — и довольно чувствительно! прищемил мне указательный палец в районе третьей (проксимальной) фаланги. И сделал это за время дороги ещё не менее четырёх раз, пока я не приноровился держать руку так, чтобы не попадать пальцем в тормоз.
Передачи для разгона переключаются как-то вязко и разгоняется велосипед тягуче. Чувствуется большая жесткость алюминиевой рамы и передней вилки по сравнению с карбоном.
Уже когда приехал на работу, на следующий день утром, понял, что ни разу не взглянул на индикаторы скоростей, просто потому что привык обходиться без них. Но в целом считаю их наличие положительным моментом.
При всём выше сказанном Peloton не перестаёт быть шоссейном велосипедом. C рулем-бараном, шоссейной геометрией рамы, дающей потенциально лучшую динамику по сравнению с горным велосипедом
Недостаточный минимум
Присоединяюсь к сказанному: этот Stark, к сожалению, не разгоняется и не идет в подъем так, как должен шоссейник: ощущение, что усилия уходят не по адресу. Куда? Я грешу на потери в каретке под нагрузкой и/или недостаточно жесткие шатуны, поскольку поперечная жесткость кажется хорошей, а заднее колесо не такое уж тяжелое. Прочие факторы — мягковатая рама и значительный для шоссера вес — так сильно на динамику влиять вроде бы не должны.
Это главная претензия. Начинающий спортсмен, купив такой велосипед, может не понять, в чем же прелесть шоссера как типа, и, пожалуй, разочаруется в нем.
На таком фоне не особенно важно, что компоненты здесь дешевые и что нижний хват (главный для шоссе!) действительно неудобен, и ни нормально тормозить, ни переключаться на «тяжелую» передачу в нем невозможно. Это не отменяет того, что для своей цены мне понравились сами комборучки шоссейной группы оборудования Shimano Tourney, на которой построен велосипед. Я серьезно к ним присмотрюсь, если буду восстанавливать какую-нибудь старую шоссейную раму.
С другой стороны, Peloton в своей ценовой категории остается безальтернативным новым шоссейником, и явно находит спрос — модели Stark под этим названием уже 10 лет. Из его положительных сторон можно отметить очень привлекательный внешний вид, хороший накат и комфорт на неровной дороге. Но все равно, мой конверсионный «Старт-шоссе», стальной раме которого почти полвека, едет лучше!
Тут мы и упираемся в настоящую альтернативу Peloton — подержанный, но динамичный шоссейник, современный или даже классический. Квалифицированно восстановленный до оригинального состояния ранний «Старт-шоссе» или, если повезет, «Чемпион» сейчас можно купить и за 15 000 рублей. Но я бы этого делать не стал из-за специфических проблем с совместимостью, советскими запчастями, шинами-однотрубками, тормозами и фрикционным переключением скоростей. А вот пересобранная на современных компонентах не самого начального уровня подобная рама — это вполне разумный выбор. Правда, стоить такой велосипед будет лишь немногим дешевле героя нашего обзора, да и покупка спортивного велосипеда из вторых рук — занятие не для новичков.
В итоге, повторюсь, Stark Peloton 700.1С — практически единственный новый шоссейник современного типа за такие деньги. Конкуренты стоят примерно столько же, собраны на очень-очень похожих рамах и комплектующих и, боюсь, вряд ли будут лучше.
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