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В районе Горловки мужчина подорвался на растяжке
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В районе Горловки мужчина подорвался на растяжке 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Мирный житель подорвался на «растяжке» в районе подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в пятницу журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
"В 15.49 (совпадает с мск) в населенном пункте Пантелеймоновка при входе на новое кладбище подорвался на растяжке мужчина 1984 года рождения. Диагноз: минно-взрывная травма, контузия средней тяжести, ссадины лица и левого бедра", — заявил Приходько.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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