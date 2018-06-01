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Минтранс Подмосковья и МЖД проверят переход у ж/д станции «Валентиновка» после обращений жителей
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Минтранс Подмосковья и МЖД проверят переход у ж/д станции «Валентиновка» после обращений жителей 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Московская железная дорога (МЖД) проверят наземный переход через железнодорожные пути у платформы «Валентиновка» в городском округе Королев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с представителями Московской железной дороги проведет обследование наземного перехода через железнодорожные пути на платформе «Валентиновка» в городском округе Королев. Обследование перехода инициировано региональным Минтрансом после обращений жителей. Представители ведомства и железнодорожники проверят нормативное состояние перехода, после чего будут приняты соответствующие решения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2015 г. на остановочном пункте «Валентиновка» в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» был построен новый современный пешеходный переход, расположенный с противоположной стороны платформы, то есть в 280 м от первого перехода. Новый переход оборудован световой и звуковой сигнализациями, накопительными площадками, резинокордовым настилом, ограждением и знаками, отвечает всем требованиям безопасности пассажиров.
«Минтранс Московской области напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности. Переходить железнодорожные пути необходимо только в специально установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, которые распространяются на переход железнодорожных путей. Так, велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать железнодорожные пути управляя транспортным средством», — указано в сообщении.
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