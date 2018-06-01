В Китае создали неторопливый «постамат на колесах»

Китайский интернет-гигант Alibaba представил инновационного робота-курьера G Plus. Неспешно передвигающийся, «постамат на колесах» откроет дверцу шкафчика только когда распознает лицо получателя.

Новинка была разработана при участии китайской RoboSense. G Plus оснащается собственным лидаром (лазерным дальномером) — неотъемлемым компонентом любой самоуправляемой машины. «Глаза» помогают робокурьеру строить 3D-карту местности, чтобы измерять расстояние до объектов и объезжать встречающиеся на его пути препятствия.

Движется G Plus неторопливо, развивая максимальную скорость до 15 километров в час. А если поблизости оказываются люди или машины, темп сбрасывается до 10 км/ч.

Как было объявлено на конференции Global Smart Logistics Summit 2018, посвященной «умной» логистике, G Plus — это упрощенная альтернатива беспилотным автомобиля и грузовикам, которую к тому же легче производить.

Робокурьера уже начали испытывать возле штаб-квартиры Alibaba в Ханчжоу. Как ожидается, новинка поступит в серийное производство до конца года.

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