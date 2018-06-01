Ещё
В Китае создали неторопливый «постамат на колесах»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Китае создали неторопливый «постамат на колесах» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Китайский интернет-гигант Alibaba представил инновационного робота-курьера G Plus. Неспешно передвигающийся, «постамат на колесах» откроет дверцу шкафчика только когда распознает лицо получателя.
Новинка была разработана при участии китайской RoboSense. G Plus оснащается собственным лидаром (лазерным дальномером) — неотъемлемым компонентом любой самоуправляемой машины. «Глаза» помогают робокурьеру строить 3D-карту местности, чтобы измерять расстояние до объектов и объезжать встречающиеся на его пути препятствия.
Движется G Plus неторопливо, развивая максимальную скорость до 15 километров в час. А если поблизости оказываются люди или машины, темп сбрасывается до 10 км/ч.
Как было объявлено на конференции Global Smart Logistics Summit 2018, посвященной «умной» логистике, G Plus — это упрощенная альтернатива беспилотным автомобиля и грузовикам, которую к тому же легче производить.
Робокурьера уже начали испытывать возле штаб-квартиры Alibaba в Ханчжоу. Как ожидается, новинка поступит в серийное производство до конца года.
∎Moby: беспилотный продуктовый магазин без кассиров читайте также
Летом прошлого года шведская Wheelys начала тестировать в Шанхае круглосуточный мобильный супермаркет Moby. Передвижной «ларек» на колесах работает от солнечной энергии и автоматически пополняет запасы товаров, возвращаясь на склад. Продавцов, грузчиков или другого персонала в нем нет: покупатели обслуживают себя сами.
Вести.Ru: последние новости
Ворона атаковала москвичку: почему птицы становятся опасными Землеройки: длительный тест грязевых шин Hankook Dynapro MT. Часть 1 Китайцы выпустили дешевую подделку Lamborghini Urus по цене "Дастера"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден радикальный способ сдерживания цен на бензин126
Porsche приостановил продажу авто7
Велосипедист расколошматил авто ножом8
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин22
Toyota C-HR для России: все подробности1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение