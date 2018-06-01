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Синхронизацию светофоров на ул. Ленинградской завершают в Вологде
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Синхронизацию светофоров на ул. Ленинградской завершают в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Накануне специалисты установили контроллер на светофоры на перекрестке ул. Ленинградская — Окружное шоссе. На следующей неделе в электронную систему управления попадут регулировщики на Мальцева — Октябрьская. Таким образом, будут усовершенствованы все 15 светофоров на ул. Ленинградской для увеличения пропускной способности магистрали.
Синхронизируют все светофоры от ул. Октябрьской до Окружного шоссе. Ранее контроллеры установили на перекрестках с улицами Гончарной, Республиканской и Октябрьской.
«После этого начнется наладка системы. Мы настроим совместимость контроллеров и зададим нужные параметры работы сигналов светофоров. В утренние часы — с 6 до 9 — зеленый свет будет гореть дольше в сторону центра города, а в вечерние — с 16 до 20 — в обратном направлении», — рассказал заместитель директора по производству компании «Дорремстрой» Андрей Губин.
Планируется, что время движения по ул. Ленинградской в часы пик значительно сократится. Так же, как после синхронизации светофоров на ул. Герцена, автомобили будут двигаться быстрее за счет сокращения количества остановок на перекрестках.
Всего в Вологде установлено порядка 70 светофоров, 30 контроллеров работают в системном программном обеспечении «Мегаполис».
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