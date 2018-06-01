«Ездить не будем, половину прибыли потеряем». Что будет с автобусными перевозками в города ЧМ?

Из-за требований на въезд пассажирского транспорта в города проведения матчей чемпионата мира по футболу у частных компаний, занимающихся междугородними автобусными перевозками, возникли проблемы. Как отмечают бизнесмены, требования трудновыполнимы и невыгодны. «Столько проблем, что лучше не ездить», — говорят в компаниях.

Пускать в города мундиаля будут только те автобусы, у которых есть спецразрешение и установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. Вот что заявил об этом руководитель некоммерческого партнерства «Тверские автобусные перевозки» Евгений Орлов

Евгений Орлов руководитель некоммерческого партнерства «Тверские автобусные перевозки» «Мы ездить не будем. Я говорю не только за себя, а за подавляющее большинство предпринимателей города Тверь. Во-первых, надо установить ЭРА-ГЛОНАСС. У всех нас есть обычный ГЛОНАСС, но надо установить ЭРА-ГЛОНАСС для чемпионата мира. После этого надо отправить SMS в Росавтодор, чтобы там зарегистрироваться. Короче, головная боль. Но самое главное не это. Все равно каждый раз, когда мы будем туда ехать, нам надо кого-то об этом уведомлять. Это первое. Второе: уже сейчас, если мы едем в сторону Москвы, все автобусы тщательно досматриваются. Наверное, это разумно. В преддверии ЧМ гаишники стали вязаться ко всему. Всех пассажиров обыскивают. Нормальные междугородные перевозки, которые действительно реальные, туристические перевозки, в этом году загнали в угол, половину сезона вырубили. 50% прибыли мы точно недосчитаемся. Это касается не только меня. Кто рискнет, тот может попасть на хорошие штрафы. Соглашаются те, кому можно приказать. Допустим, у нас есть предприятие в областной собственности, ему прикажут — он поедет. Я говорю про обычных средних и малых предпринимателей, которые, извините, денежку считают».

Особые условия на въезд автобусов будут действовать с 1 июня по 17 июля для Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи. Весь июнь спецтребования распространяются на перевозчиков в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Пункты досмотра осложняют передвижение не только междугородних автобусов и их пассажиров, но и рядовых автовладельцев, рассказала Business FM корреспондент портала «Екатеринбург Онлайн» Мария Черных:

Мария Черных корреспондент портала «Екатеринбург Онлайн» «Всего на территории Екатеринбурга появилось семь пунктов досмотра, они расположились в районе въездов в город. Сотрудники ДПС будут останавливать все автобусы и в том числе проверять пассажиров. Сегодня даже появилась информация о том, что у пассажиров обязательно должен быть с собой паспорт, потому что инспектор может любого попросить показать документ, удостоверяющий личность. Эти пункты появились на дороге, то есть часть дороги пришлось занять под этот пункт досмотра. Из-за этого, например, в районе въезда в Екатеринбург со стороны Верхней Пышмы по утрам образуются пробки. Автобусы массой более пяти тонн и где более восьми мест, если это не рейсовый автобус, не межгород, а какой-то частный, не пускают без разрешения. Чтобы получить разрешение, нужно обратиться в региональный Минтранс , отправить заявку и указать список пассажиров».

В то же время президент некоммерческого партнерства «Единая транспортная система „Автобусные линии страны“ Борис Лоран считает, что нужно с пониманием отнестись к данным ограничениям:

Борис Лоран президент некоммерческого партнерства „Единая транспортная система „Автобусные линии страны“ „Это же делается не для того, чтобы водитель был доволен или не доволен, а для того, чтобы были соблюдены все меры безопасности. Это серьезное мероприятие, которое должно быть обеспечено максимальной защищенностью от всяких происков врагов. Поэтому мнение водителей здесь на самом последнем месте. Пассажиры должны тоже с пониманием к этому относиться. Единственное, что меня немножко удивило, — не очень активно пошла информационная часть для пассажиров и транспортных предприятий, что будут пункты досмотра, повышенный контроль. Это вполне нормально и естественно, просто нужно было как-то активнее информировать. Никому не понравится, что его лишний раз досматривают, но когда вы в школу заходите и там стоит рамка металлоискателя и сидит охранник, вы же не бьетесь в истерике. Надо на все это смотреть с точки зрения здравого смысла, а не на эмоции водителей“.

Департамент транспорта столицы настоятельно рекомендует пассажирам еще до отправления автобуса убедиться в том, что перевозчик легальный, а маршрут занесен в реестр министерства транспорта.