Спорткомплекс в Нефтеюганске в память о погибших детях-спортсменах откроют к концу 2019 года

Вопрос в ходе эфира задал житель Нефтеюганска Сергей Калашник, потерявший в трагической аварии дочь. Он, поблагодарив губернатора за поддержку, поинтересовался, когда будет построен спортивный центр, посвященный погибшим детям. Наталья Комарова в свою очередь пояснила, что в данный момент усилия окружных и нефтеюганских властей в этом вопросе сосредоточены вокруг подготовки проектно-сметной документации.

«Как мы и договаривались, зал будет многофункциональный: и для занятий спортивной акробатикой, и легкоатлетический манеж. Такого в Нефтеюганске сейчас нет. И если уж мы идем на такое решение, что следует именно так подойти к проектированию и целевому назначению этого объекта», — отметила глава региона.

Губернатор подчеркнула, что участвовать в финансировании проекта готово в том числе Правительство Российской Федерации

«Если мы берем типовые, стандартные сроки, то к концу 2019 года такой объект может и должен появиться», — заявила Наталья Комарова.

Сергей Калашник, продолжая тему, попросил губернатора подумать над установкой малой архитектурной формы в форме какого-либо акробатического пируэта над входом в будущий центр. Глава региона, в свою очередь, предложила попросить об этом учеников ханты-мансийского Центра для одаренных детей Севера, обучающихся дизайну.

«Мне кажется, это будет абсолютно правильное решение, они угадают то, что нужно», — отметила Наталья Комарова.

Сергей Калашник с идеей согласился. В окончание разговора он также поднял тему медицинской поддержки детей, пострадавших в аварии.

«Я знаю, что округ, лично вы, ваше окружение, — все помогают этим детям. Но что будет, когда пройдут годы? Пять, десять, пятнадцать лет? Некоторые ребятишки, которые пострадали очень сильно. Как поможет им округ, город? Что будет, если они уедут за пределы Югры?» — спросил Калашник, предложив законодательно закрепить право на медицинскую помощь и сопровождение для пострадавших. Наталья Комарова поддержала идею, подчеркнув, что меры поддержки регионального значения разработать и закрепить можно.

«Такой опыт у нас может появиться в ближайшее время: насколько я знаю, семья Зинченко собирается переезжать в Санкт-Петербург. Мы сейчас прорабатываем возможность соглашения с медицинскими учреждениями или госорганами города по сопровождению и оказанию медпомощи для наших детей. Но вы правы: для системности, для того, чтобы мы не возвращались к этой теме время от времени, чтобы все работало, я попрошу своих коллег разработать некий нормативный акт, который даст нам возможность сопровождать пострадавших в аварии», — заверила Наталья Комарова.