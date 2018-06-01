В Орле на заводе ПВХ снова погиб рабочий

Сегодня, 1 июня, на площадке, где собираются открывать производство напольных ПВХ-покрытий, погиб 40-летний орловец.

СУ СК России по Орловской области проводится доследственная проверка. Как пояснили в ведомстве, рабочие перемещали железобетонную конструкцию. Для этого использовали трактор. Мужчина, работавший на объекте всего три дня, закреплял груз на ковше. Водитель увидел отмашку, что можно двигаться. Рабочему, который не успел отойти, повредило шею и голову. Он погиб на месте.

Отметим, 15 ноября 2017 года на этой же площадке погиб сварщик. Он производил демонтаж водопроводной трубы на высоте примерно шести метров. Она ударила его по голове. Сварщик упал вниз, ударился о бетонный пол цеха, погиб на месте. Прораб по решению суда должен уплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Напомним, ООО «Интернешнл Вайнил Компании-Восток» выкупило базу закрытого завода «Кока-Кола» на улице Итальянской в 2017 году. Там собираются открыть производство напольных ПВХ-покрытий. Планируется вложить от 2,4 до 3 млрд рублей. На первом этапе анонсируют 200 новых рабочих мест. Орловцы выступили против нового производства в черте города на публичных слушаниях, проводили пикеты, написали обращения в прокуратуру региона. Собираются подписи под петицией Владимиру Путину . По мнению противников завода, такое потенциально опасное производство не должно находиться в черте города, население которого превышает 300 тысяч человек.

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