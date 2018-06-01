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Осторожно, злая утка: птица напала на человека
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Осторожно, злая утка: птица напала на человека 

RT на русском 1 час назад
Человек увидел на улице утку, прогуливающуюся с утятами. Он попытался подойти к семейству поближе, но птица тут же налетела на нарушителя утиного спокойствия и прогнала с дороги.
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