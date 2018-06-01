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Секретный ключ для открытия любых замков
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Секретный ключ для открытия любых замков 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Представьте, как неприятно терять ключ от дома, тем более, если дверь стоит дорогая. Автор этого видео решил сконструировать удивительный ключ, который реально подходит к любым замкам. И сделать это довольно просто!
Вам потребуется небольшой, но мощный двигатель, на который надевается эксцентрик. При включении он и будет совершать поступательно-вращательные движения с объектом, с которым будет соприкасаться.
Ко всей конструкции крепится пластина, которая при подаче энергии начнет двигаться, передавая импульс в личинку. Она механически и поочередно поднимет все запирающие стержни — вуаля, дверь открыта.
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