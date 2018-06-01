Спасатели помогли утятам выбраться из сливного устройства на пруду в Новой Москве

МОСКВА, 1 июня. / ТАСС /. Спасатели достали семерых утят, застрявших в сливном устройстве на пруду в Новой Москве, и перенесли их в безопасное место. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Дежурная смена поисково-спасательной станции Троицкая в поселении Вороновское во время прокладки тропы к завтрашним военно-патриотическим соревнованиям услышали писк утят. Они попали в сливное устройство пруда и не могли самостоятельно выбраться", — сказал собеседник агентства.

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы с помощью гидравлических ножниц вскрыли решетку и достали утят, после чего перенесли их в безопасное место. Утята не пострадали. Решетку сливного устройства заварили, чтобы утята не провалились туда снова.