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Тюменцев просят помочь найти пенсионера, страдающего потерей памяти
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Тюменцев просят помочь найти пенсионера, страдающего потерей памяти 

72.ru 41 минуту назад
Фото: 72.ru
Тюменская полиция и родственники ищут пенсионера, пропавшего в среду, 30 мая. В этот день в районе 10:00 Валерий Голиков возвращался домой с дачи, которая находится на Московском тракте недалеко от поста ДПС.
— Дедушка уехал с остановки «с/о Березовая роща» в сторону города, но до дома так и не добрался. Живет он недалеко — на Московском тракте. В то утро он мог сесть на дачный автобус №100 или поехать с пересадкой. С собой у него была смотка проводов, — рассказал 72.ru Владимир Пелымский, внук пропавшего пенсионера.
Валерий Голиков недавно перенес операцию на сердце и страдает потерей памяти. Родные предполагают, что выехав с дачи он мог просто забыть, где находится его дом.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем пенсионере, просят позвонить по номерам: 8-922-270-11-11 или 102.
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