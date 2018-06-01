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Зарубежные перевозчики воспользуются оборудованием системы «Платон» для проезда автобусов в города ЧМ
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Зарубежные перевозчики воспользуются оборудованием системы «Платон» для проезда автобусов в города ЧМ 

Агентство «Москва» 18 минут назад
ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», которое является оператором системы «Платон», начало выдачу оборудования для доступа иностранных автобусных перевозчиков в города-участники чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция — 2018».
«Для въезда в города проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. иностранные автобусные перевозчики могут устанавливать бортовые устройства госсистемы «Платон». Оператор системы «РТ-Инвест Транспортные Системы» начинает выдачу оборудования на основании поручения заместителя министра транспорта России Николая Асаула от 1 июня 2018 г. Соответствующие изменения в постановление правительства РФ №1426 будут внесены в ближайшее время», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что оборудование владельцам автобусов для въезда в 11 городов-участников ЧМ-2018 будет выдаваться при внесении обеспечительного платежа в 138 центрах обслуживания. Установка и подключение будут осуществляться бесплатно. Залоговая стоимость за оборудование будет возвращаться владельцам автобусов при сдаче бортового устройства на выезде.
«Стоит отметить, что с автобусов по системе «Платон» не будет взиматься оплата за пользование дорогами. Устанавливаемые бортовые устройства будут способствовать обеспечению безопасности, как владельцев автобусов, так и их пассажиров. Нажатием одной кнопки водитель сможет передавать сигнал экстренным оперативным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций в пути, а аппаратура спутниковой навигации определит точное местонахождение и отправит данные в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» для оказания помощи службами экстренного реагирования в случае необходимости», — уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что каждое бортовое устройство системы «Платон» закрепляется за определенным транспортным средством и не может быть использовано на другом автобусе. Согласно п. 5. указа №202 от 9 мая 2017 г. «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.», с 1 июня по 17 июля 2018 г. в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 г. в Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск смогут заезжать только те автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации. У российских перевозчиков оборудование должно быть идентифицировано в «ЭРА-ГЛОНАСС», иностранным владельцам автобусов необходимо установить бортовые устройства госсистемы «Платон». Помимо установки аппаратуры спутниковой навигации зарубежным перевозчикам также, как и российским, необходимо будет направлять уведомления с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса через специальный информационный ресурс АНО «Транспортная дирекция-2018».
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