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«Район страшный»: если у вас есть автомобиль, сюда лучше не соваться
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«Район страшный»: если у вас есть автомобиль, сюда лучше не соваться 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители Уссурийска жалуются на разгул злоумышленников в районе улицы Бонивура, сообщает PRIMPRESS.
«Разбили стекло. Еще обнаружили, что хотели снять литье с авто, но смогли открутить только болты, так как стоят внутренние замки», — рассказал житель дома № 7в, пострадавший от рук неизвестных.
Местные жители рассказывают, что это далеко уже не первый случай в том районе. Припаркованные автомобили становятся жертвами то ли вандалов, то ли автоворов.
«Не двор, а аномалия. Может, кто-то мстит так?»
«Каждый день у нас во дворе что-то происходит»
«Офигеть, да как так то? Каждый день в одном райончике происходит порча имущества, тот кто все это делает принципиальный какой-то».
«Жителям Бонивура пора огораживать двор+ поверх забора колючку, ставить калитку, ворота, заводить собаку во дворе, на ночь ворота закрывать, калитку на замок».
«Триннадцатый район Уссурийска».
«Че у вас там на Бонивура за район такой страшный».
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