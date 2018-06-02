В Оренбурге дачные автобусы переходят на летнее расписание

В Оренбурге с 5 июня все дачные автобусы переходят на летнее расписание, сообщает городская администрация. Каждый год после того, как устанавливается хорошая погода и удлиняется световой день, обновляется расписание для садоводов. Перевозчики стараются увеличить количество машин на каждом маршруте, сокращая таким образом интервал между рейсами. Кроме того, автобусы ходят дольше, давая возможность дачникам максимально долго находиться на участках и возвращаться домой поздно вечером.

Новое расписание можно найти на конечных остановках всех дачных маршрутов, а также на сайте городской администрации в разделе «Справочная информация».