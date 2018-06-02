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Школьницу, пытавшуюся свести счеты с жизнью, выписали из уфимской больницы
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Школьницу, пытавшуюся свести счеты с жизнью, выписали из уфимской больницы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Столичные врачи больше не опасаются за жизнь 13-летней Арины (имя изменено. — Прим. ред.) из Белорецка. Состояние девочки стабильное, она уверенно идет на поправку. Сейчас подростка перевезли обратно в больницу Белорецка для дальнейшего восстановления.
— Всё хорошо, мы очень рады, — переживают близкие Арины.
Покалеченную восьмиклассницу прохожие нашли под окнами многоэтажки 12 мая. В тяжелейшем состоянии школьницу доставили в больницу. Местные хирурги ввели девочку в искусственную кому и прооперировали. Дальше за дело взялись врачи уфимской клиники. Арина перенесла ряд вмешательств и пришла в сознание. Сначала специалисты перевели ребенка в палату, а после отправили в родной город.
О причинах отчаянного шага до сих пор гадают близкие. До страшного происшествия Арину видели на балконе девятого этажа. Что заставило школьницу решиться на непоправимый поступок, не известно. Родные винят во всем плохую компанию. Друзья считают, что приемная мама была слишком строга с Ариной, вот та и не выдержала. В любом случае причины происшествия выяснят следователи.
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