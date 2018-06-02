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Что спрятано в авто у Юрия Лозы
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Что спрятано в авто у Юрия Лозы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Каждое субботнее утро на телеканале НТВ начинается с программы, которая рассказывает, как сделать управление автомобилем безопасным. На этот раз команда «Главной дороги» в рубрике «Звездный гараж» заглянет в автомобиль Юрия Лозы.
Юрий Лоза в особом представлении не нуждается. Он автор известных песен, композитор, а ныне еще и известный блогер. При этом музыкант утверждает, что тратиться на роскошные автомобили неразумно — ездит на кроссовере «Мерседес», а белый цвет кузова выбрал исключительно из экономии, ибо он дешевле.
Сегодня музыкант ездит в авто без музыки, поскольку ее звучание его отвлекает. А еще больше его отвлекают нерадивые соседи по потоку. Конечно, сознается Лоза, в молодости он тоже не был образцовым водителем. И честно признается, что первые права он купил.
Как выяснилось, просторный багажник Юрию нужен только для того, чтобы возить инструменты. А вот в «бардачке» в машине музыканта можно найти кучу таблеток, а также бумажную карту Москвы, которой он, правда, пользуется редко, у него же, как и у всех, есть навигатор.
Команда «Главной дороги», конечно же, просто так Юрия не отпустила, она попросила его стать на минуточку автоэкспертом и прокомментировать некоторые новости.
Смотрите «Главную дорогу» по субботам в 10:20 на телеканале НТВ.
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