Ремонт участков дорог на улицах Ясная и Землячки Сормовского района находятся на завершающей стадии

В Нижнем Новгороде ремонт участков дорог на улицах Ясная (от ул. Кима до ул. Землячки) и Землячки (ул. Ясной до ул. Ужгородской) Сормовского района находятся на завершающей стадии. На объектах выполнено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство покрытия проезжей части и завершена установка бортового камня. В ближайшее время будет выполнен ремонт покрытия тротуаров. Работы проводятся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, завершены работы по фрезерованию дорожного покрытия улицы Плотникова (участок дороги от ул. Советской Армии до ул. Строкина) в Автозаводском районе и улицы Коминтерна (уч.2 от кольцевой развязки ул. Коминтерна-ул. Бурнаковская до пересечения улиц 50 лет Победы-Коминтерна) в Сормовском районе. На 81% выполнены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на улицеЛьвовская (участок дороги от ул. Строкина до ул. Детская) в Автозаводском районе и на улице Ужгородская (от ул. Землячки до границы Сормовского района). Начались работы на улице Краснодонцев от пр. Молодежный до пр. Кирова — фрезерование проезжей части выполнено на 79%.

Кроме того, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются работы на объекте «Ул. Ванеева от ул. Белинского до ул. Рокоссовского». На 67% выполнено устройство покрытия проезжей части, на 87% установлено бортового камня, ведется ремонт покрытия тротуаров.

Напомним, в ходе первой инспекционной проверки качества отремонтированных дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов отметил, что движение на магистралях с каждым днем становится интенсивнее, поэтому и требования, предъявляемые к подрядным организациям, должны быть более современными. «Контролировать состояние отремонтированных дорог необходимо постоянно. Подрядчики должны нести ответственность за свою работу и оперативно устранять образовавшиеся дефекты», — подчеркнул министр.

По данным регионального минтранса, бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе 800 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 975,5 млн рублей — из областного бюджета и 30,6 млн рублей — из местного. Всего будет отремонтировано более 127 км автодорог: более 37 км городских дорог (32 участка), почти 90 км дорог регионального значения (19 участков).

Оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород» https://vk.com/bkdnnovgorod.