В преддверии летающих такси в Калифорнии запустили бесплатный сервис с беспилотными авто

В ближайшее время жители Калифорнии смогут протестировать поездки на беспилотных авто, причем сделать это можно будет абсолютно бесплатно. Ограничение только одно — смельчак должен достигнуть возраста 18 лет.

Источник: Gizmodo

Экспериментальная программа подразумевает два вида поездок: с обученным водителем (на случай чего) и наедине с беспилотным авто, для храбрых. Любые вариации денежных сборов категорически запрещены. Единственное — пассажиров могут попросить зарегистрироваться на сайте для оказания услуги или использовать специальное приложение.

Today we authorized #DMV permitted transportation companies with #autonomousvehicles to conduct pilot programs that will provide free #testrides to members of the public. https://t.co/02olCLg5Gf pic.twitter.com/PG2NjkjaXy

— California PUC (@californiapuc) 31 мая 2018 г.

Что касается транспортных компаний, то их обяжут предоставлять в специальную службу некоторые данные: километраж, информацию об авариях, время ожидания такси, электрический ли это автомобиль или обычный. Что интересно, только одна компания в Калифорнии подала заявку на испытание беспилотных авто, и название ее пока что не разглашается. При этом скептики полагают, что доверие к беспилотникам серьезно подорвано после трагического инцидента — в марте этого года один из умных автомобилей «Убера» насмерть сбил велосипедиста в Аризоне.

Для тех, кто все же верит в совершенство новых технологий и решится прокатиться на калифорнийском беспилотнике, существует всего пара ограничений: нельзя заказывать поездку в аэропорт и пользоваться услугой в случае, если пассажиру еще не исполнилось 18 лет.