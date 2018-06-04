Ещё
В преддверии летающих такси в Калифорнии запустили бесплатный сервис с беспилотными авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

В преддверии летающих такси в Калифорнии запустили бесплатный сервис с беспилотными авто 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В ближайшее время жители Калифорнии смогут протестировать поездки на беспилотных авто, причем сделать это можно будет абсолютно бесплатно. Ограничение только одно — смельчак должен достигнуть возраста 18 лет.
Источник: Gizmodo
Экспериментальная программа подразумевает два вида поездок: с обученным водителем (на случай чего) и наедине с беспилотным авто, для храбрых. Любые вариации денежных сборов категорически запрещены. Единственное — пассажиров могут попросить зарегистрироваться на сайте для оказания услуги или использовать специальное приложение.
Today we authorized #DMV permitted transportation companies with #autonomousvehicles to conduct pilot programs that will provide free #testrides to members of the public. https://t.co/02olCLg5Gf pic.twitter.com/PG2NjkjaXy
— California PUC (@californiapuc) 31 мая 2018 г.
Что касается транспортных компаний, то их обяжут предоставлять в специальную службу некоторые данные: километраж, информацию об авариях, время ожидания такси, электрический ли это автомобиль или обычный. Что интересно, только одна компания в Калифорнии подала заявку на испытание беспилотных авто, и название ее пока что не разглашается. При этом скептики полагают, что доверие к беспилотникам серьезно подорвано после трагического инцидента — в марте этого года один из умных автомобилей «Убера» насмерть сбил велосипедиста в Аризоне.
Для тех, кто все же верит в совершенство новых технологий и решится прокатиться на калифорнийском беспилотнике, существует всего пара ограничений: нельзя заказывать поездку в аэропорт и пользоваться услугой в случае, если пассажиру еще не исполнилось 18 лет.
Bigpicture.ru: последние новости
Горячая десятка концепт-каров позднего СССР Бастуют все! Как забастовка дальнобойщиков парализовала всю Бразилию Легендарный питерский «мост глупости» отметил юбилей — в него врезалась 150-я по счету «газель»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье8
«Не будьте эгоистами»: власти взялись за нефтяников5
Проблема с бензином решена397
Китайца опустили в могилу на машине3
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение