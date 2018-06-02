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На Ямале началось обследование дорог перед сезоном летних ремонтов
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На Ямале началось обследование дорог перед сезоном летних ремонтов 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В рабочую комиссию вошли сотрудники дорожной дирекции, подрядных организаций и представители ГИБДД.
«В ходе осмотра дорожники фиксируют выбоины, ямы, размывы, деформации дорожного покрытия, вносят их в план на летний ремонтный сезон. Также определяются участки дорог, на которых будет выполняться ремонт в рамках гарантийных обязательств», — сообщается на сайте регионального правительства.
В этом году продолжатся работы и по капитальному ремонту дорог. Его проведут на участке «Пуровск — Коротчаево», «Салехард — Лабытнанги» и на дороге к речному порту Салехарда. На участке от ул. Обская и до паромно-ледовой переправы «Салехард — Лабытнанги» до конца года планируется установить освещение.
«В планах 2018 года — ремонт на девяти участках региональных трасс общей протяжённостью 30 км. Это участки «Пурпе — Пуровск», «Граница ЯНАО — Губкинский», «Коротчаево — Новый Уренгой», «Ныда — Пангоды» и «Надым — Салехард» автодороги «Сургут — Салехард», а также участки дорог «Ноябрьск — Вынгапуровский», «Тарко-Сале — Пурпе», «Gодъезд к п. Ханымей» и «Салехард — Аэропорт»», — рассказали в пресс-службе правительства.
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