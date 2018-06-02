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Воронежцам разрешили плавать на катерах и гидроциклах по водохранилищу
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Воронежцам разрешили плавать на катерах и гидроциклах по водохранилищу 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Со 2 июня на акваториях Воронежской области разрешена навигация, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Это значит, что теперь можно плавать по водохранилищу и рекам области на маломерных судах. При этом спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, чтобы избежать несчастных случаев на воде. Так, категорически запрещается управлять катером в нетрезвом состоянии, маневрировать на акваториях пляжей, выходить в плавание в условиях ограниченной видимости и т.д.
Напомним, запрет на движение гидроциклов и маломерных самоходных судов действовал с 20 апреля по 1 июня из-за нереста рыбы.
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