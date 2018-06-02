В июле в Москву прибудут первые электробусы «КАМАЗ»

Как сообщил заместитель гендиректора КАМАЗа Н. Пронин, первая машина из заявленной сотни электробусов для столицы прибудет в начале июля этого года.

В августе ожидается поставка еще четырнадцати машин. Остальные электробусы КАМАЗ намерен передать в мосгортранс в следующем году.

Обсуждаемые электробусы — это модель КАМАЗ-6282, оснащенная современным оборудованием и системами. Столица России первая в стране будет обновлять свой автобусный парк современными электробусами.

Кроме этого в Москве будут установлены 31 зарядная станция быстрой зарядки от КАМАЗа. Машины оборудованы надежными тяговыми аккумуляторными батареями со сроком эксплуатации не менее десяти лет.

Подзаряд АКБ будет осуществляться на конечных и узловых остановках в течении 10-20 минут. Полный заряд аккумуляторов происходит ночью от трехфазного зарядного устройства.

Также автоконцерн КАМАЗ берет на себя техобслуживание зарядного оборудования и самих машин сроком на пятнадцать лет.