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В Турции прохожий ударом головы сбил с ног избивающего жену мужчину
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В Турции прохожий ударом головы сбил с ног избивающего жену мужчину 

РИА Новости 11 минут назад
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Стамбуле прохожий вступился за женщину, которую на улице избивал мужчина. О попавшем на камеру видеонаблюдения инциденте пишет газета Hurriyet Daily News.
По данным издания, женщина на видео — жена мужчины, который после судебного слушания о разводе начал избивать ее свернутым бумажным рулоном и повалил на тротуар. Через несколько секунд на него с разбегу набросился прохожий, ударом головы сбив его и прижав к земле.
Как уточняет Hurriyet Daily News, человеком, заступившимся за женщину, оказался 29-летний дворник Эмре Деребаши. После того, как он обезвредил агрессора, прохожие вызвали полицию.
"Мужчина сказал полиции, что не избивал свою жену и что она разыгрывала сцену, когда повалилась на землю, — пожаловался Деребаши. — Он заявил на меня в полицию за то, что я избил его. Его отпустили, а меня допросили. Это обидело меня больше всего".
По признанию дворника, он подумал, что муж избивал жену палкой, а не бумагой. При этом он отметил, что ни о чем не сожалеет. «Я сделал то, что любой человек должен был сделать. Я против насилия, но я не мог просто стоять и смотреть, когда жертвой оказалась женщина. Я бы сделал это снова, если бы это повторилось», — сказал Деребаши.
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