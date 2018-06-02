Ещё
Новосибирцам показали спецоперацию в Центральном парке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новосибирцам показали спецоперацию в Центральном парке 

ngs.ru 45 минут назад
Фото: ngs.ru
2 июня в Центральном парке Новосибирска отметили День полиции — в этом году МВД России отмечает 300-летие.
Горожанам показали милицейский и современный транспорт полиции и специальную технику. Среди них, например, «Москвич 412» и мотоцикл «Урал», на которых ездили сотрудники ГАИ. Автоинспекторы, сопровождающие выставку раритетных автомобилей и мотоциклов, были одеты в форму прошлых лет.
Маленькие горожане могли поучаствовать в викторине на знание правил дорожного движения и прокатится по раскрашенной мелом площади, выполняя задания ведущих.
«Дорожные ситуации задавал сотрудник ГИБДД, который присматривал за всем этим: допустим, пешеходный переход, красный сигнал светофора загорелся или зелёный — дети должны были среагировать и правильно поступить в каждой ситуации», — пояснил в разговоре с корреспондентом НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.
В парке также работали площадки отряда специального назначения «Гром», которые показали, как проходят спецоперации, и кинологической службы полиции.
«В рамках праздника подготовили показательные выступления совместно с кинологами: демонстрировали задержание вооружённых преступников. Преступниками выступали также сотрудники спецподразделения, остальные были в своих ролях: спецназовцы, собаки, кинологи», — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.
Праздник сопровождался музыкой — для горожан играл Оркестр новосибирской полиции.
На празднике можно было подать заявление на приём на службу в полицию и ГИБДД: Константин Шкабарня отметил, что желающих стать автоинспекторами было достаточно много.
ngs.ru: последние новости
Правила изменились: новая разметка и отмена штрафов Большевистская в отключке: на загруженной улице надолго погаснут светофоры Автобусу-экспрессу до «Золотой Нивы» добавили остановок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам показали редкие автомобили
Составлен ТОП-7 июньских автоновинок1
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин29
Лимузин Путина показали изнутри110
Велосипедист расколошматил авто ножом18
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение