Новосибирцам показали спецоперацию в Центральном парке

2 июня в Центральном парке Новосибирска отметили День полиции — в этом году МВД России отмечает 300-летие.

Горожанам показали милицейский и современный транспорт полиции и специальную технику. Среди них, например, « Москвич 412 » и мотоцикл «Урал», на которых ездили сотрудники ГАИ . Автоинспекторы, сопровождающие выставку раритетных автомобилей и мотоциклов, были одеты в форму прошлых лет.

Маленькие горожане могли поучаствовать в викторине на знание правил дорожного движения и прокатится по раскрашенной мелом площади, выполняя задания ведущих.

«Дорожные ситуации задавал сотрудник ГИБДД, который присматривал за всем этим: допустим, пешеходный переход, красный сигнал светофора загорелся или зелёный — дети должны были среагировать и правильно поступить в каждой ситуации», — пояснил в разговоре с корреспондентом НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.

В парке также работали площадки отряда специального назначения «Гром», которые показали, как проходят спецоперации, и кинологической службы полиции.

«В рамках праздника подготовили показательные выступления совместно с кинологами: демонстрировали задержание вооружённых преступников. Преступниками выступали также сотрудники спецподразделения, остальные были в своих ролях: спецназовцы, собаки, кинологи», — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков

Праздник сопровождался музыкой — для горожан играл Оркестр новосибирской полиции.

На празднике можно было подать заявление на приём на службу в полицию и ГИБДД: Константин Шкабарня отметил, что желающих стать автоинспекторами было достаточно много.