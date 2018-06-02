Тест-драйв Черноморского побережья: Ростов

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов , при поддержке сервиса BlaBlaCar и сайта Kolesa.ru, отправился в тур по городам юга России, чтобы выяснить их степень готовности к наплыву авто туристов. По пути он пишет заметки, в которых рассказыват о всем самом интересном, с точки зрения автовладельца. Итак, маршрут Москва — Ростов-на-Дону…

Дорога на юг для большинства отдыхающих начинается с трассы М4 Дон, а промежуточную остановку многие делают в Ростове на Дону. Я проехал этим маршрутом и спешу поделиться с вами подробностями.

Всего маршрут от Москвы до Ростова на Дону занял 1050 километров. Средняя скорость по маршруту составила 91,7 км/ч, а если исключить время, потраченное на остановки, то составила 103,9 км/ч. Это очень хорошая средняя скорость, которая характеризует состояние трассы М4 Дон в 2018 году. Оно отличное за рядом небольших исключений. Сейчас я про них вам расскажу.

Если вы едете из Москвы, то первые 700 километров вам стоит опасаться лишь камер фото-видеофиксации нарушений. Несмотря на то, что в последние годы передвижные комплексы на этой трассе отсутствовали, в этом году я заметил несколько «треног», перед которыми отсутствовали какие-либо предупреждения, что ведется фиксация нарушений. Также, на трассе появились камеры, которые измеряют среднюю скорость движения на участке. В популярных навигационных программах информация о контроле средней скорости отсутствует, поэтому будьте аккуратны перед Воронежем и сразу после него. В целом можно сказать, что радар-детектор будет не лишним, однако камеры, измеряющие среднюю скорость, делают это безрадарным способом, поэтому реакция на них только по базе данных GPS. Выбирайте современную модель радар-детектора, многие сейчас предлагают взять эти устройства в аренду на время дороги.

Гаишники , которые долгое время терроризировали отдыхающих, переключились на контроль грузового транспорта и за потоком зерновозов, следующих в Новороссийск, не успевают контролировать поток туристов. Максимум, что можно увидеть в 2018 году, так это обычную проверку документов и страховки. Будьте внимательны, ОСАГО проверяют везде при остановке, не ленятся даже пробивать номер полиса по базе данных, как это произошло в моем случае, так как полис у меня электронный. Засад ДПС в местах проведения ремонтных работ я не встретил, видимо скандал 2016-го года, когда патрули в Ростовской области и Краснодарском крае чуть ли не круглосуточно ловили «нарушителей» в зоне действия временного знака, дает о себе знать до сих пор. Однако, установить в автомобиль видеорегистратор, если у вас его еще нет, будет крайне не лишним.

Бензин подорожал, цены на 92-й на трассе по состоянию на 01 июня 2018 года колеблются от 42 до 44 рублей за литр. Впрочем, высокая цена на бензин не является проблемой для тех, кто взял попутчиков в сервисе BlaBlaCar, я взял троих и это полностью компенсировало мне как оплату проезда по транспондеру (это на 20% дешевле), так и стоимость топлива. Но перед автомобилистами, которые едут на юг, стоит другая проблема — топливо дорогое, так его еще и недоливают. Мне на одной из брендовых заправок залили в бак, общим объемом 53 литра, 50 литров бензина. При этом, когда я подъезжал на заправку, в баке оставалось 30% топлива, что показывал индикатор на приборной панели. Единственный бренд, на АЗС которого объем заправляемого топлива не вызвал у меня вопросов, это Газпром . Однако, топливо на этих заправках одновременно самое дорогое. Где заправляться решать вам.

Туалеты на трассе находятся в удручающем состоянии, я не стал фотографировать, чтобы не испортить вам аппетит. Чтобы удовлетворить нужду приходится пользоваться заправками. По личному опыту, наиболее гигиеничные и современные туалеты на АЗС того же Газпром, самые грязные — на АЗС Роснефть

Перед Ростовом на Дону идут многочисленные ремонты. В Каменск-Шахтинском заканчивают ремонт моста. На ряде участков полностью меняют асфальт. Это десятки километров дороги. Однако, на удивление, пробки не такие мертвые, какими они были еще пару недель назад. Максимум, сколько мне пришлось простоять, это 15 минут.

Нерегулируемый пешеходный переход в Лосево — одна из причин летних пробок

Боль трассы М4 — Лосево и Павловск. Дорога в Лосево со светофором и нерегулируемыми пешеходными переходами, что провоцирует огромные пробки. Сейчас активно идет строительство обхода Лосево, работают круглосуточно, но к этому сезону вряд ли успеют. Поэтому отдыхающим, кто проезжает этот участок, надо выбирать время, когда ехать. Несмотря на то, что я не застал в Лосево пробку, я полагаю, что когда на юг пойдет основной поток отдыхающих, там можно будет простоять и не час и не два. Поэтому старайтесь проезжать Лосево так, чтобы хотя бы не стоять на солнце. 2-3 часа в пробке под солнцем измотают даже самого выносливого.

Ростов-на-Дону (360-фото)

И, конечно, не могу не сказать про сам Ростов на Дону. Город в последнее время резко похорошел и стал в чем то походить на Санкт-Петербург. Дороги привели в порядок, ям я не обнаружил, хотя объехал половину города. С обоих сторон реки Дон сделали отличную прогулочную набережную, а в самом городе уже царит отпускное настроение. Даже если вы держите путь на Черное море, задержитесь в Ростове на денек и погуляйте. Вы получите истинное удовольствие.

По материалам: www.kolesa.ru