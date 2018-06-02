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Новый выпуск Vogue Arabia возмутил общественность
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Новый выпуск Vogue Arabia возмутил общественность 

360tv.ru 20 часов назад
Необычная фотосессия размещена в новом номере журнала Vogue Arabia, причем один из кадров помещен прямо на обложку издания — на нем изображена принцесса Саудовской Аравии Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд. На фотографии она сидит за рулем автомобиля, сообщило издание The Guardian.
Новый выпуск журнала приурочен к грядущей отмене запрета в Саудовской Аравии на вождение для женщин. Кроме того, в номере освещаются также последние изменение и реформы в стране, которые стремятся реализовать местные власти.
«У нас в стране есть множество консерваторов, которые боятся перемен. Для них существующие правила — это то, к чему они привыкли, все, что они знают. Лично я поддерживаю последние изменения с огромным энтузиазмом», — сообщила принцесса.
По данным издания, новый выпуск Vogue Arabia нашел и немало противников, в частности ими стали правозащитники, осуждающие хвалебный тон в адрес правительства Саудовской Аравии.
Журнал GQ смастерил обложку для нового номера. Кажется, что в изображении нет ничего необычного. Но если присмотреться, то можно заметить лишние конечности моделей, среди которых актриса комик Кейт Маккиннон, продюсер и комик Исса Рей, а также стенд‐ап актриса и автор скетчей Сара Сильверман.
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