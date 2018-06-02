Новый выпуск Vogue Arabia возмутил общественность

Необычная фотосессия размещена в новом номере журнала Vogue Arabia, причем один из кадров помещен прямо на обложку издания — на нем изображена принцесса Саудовской Аравии Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд. На фотографии она сидит за рулем автомобиля, сообщило издание The Guardian.

Новый выпуск журнала приурочен к грядущей отмене запрета в Саудовской Аравии на вождение для женщин. Кроме того, в номере освещаются также последние изменение и реформы в стране, которые стремятся реализовать местные власти.

«У нас в стране есть множество консерваторов, которые боятся перемен. Для них существующие правила — это то, к чему они привыкли, все, что они знают. Лично я поддерживаю последние изменения с огромным энтузиазмом», — сообщила принцесса.

По данным издания, новый выпуск Vogue Arabia нашел и немало противников, в частности ими стали правозащитники, осуждающие хвалебный тон в адрес правительства Саудовской Аравии.