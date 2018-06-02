На центральной набережной серые заборы захватили еще несколько метров

Цепочку серых ограждений, которыми загородили центральную набережную Волгограда, продлили до парковки у речного вокзала.

— Стоило привыкнуть к круговому движению на набережной, как тут на время поменяли всю схему, — рассказывает автомобилист Андрей Синявский . — Из-за ограждений, которые растянулись до самой парковки, приходится ехать сотню лишних метров. Сориентироваться с непривычки пока получается не у всех водителей — многие едут по Нулевой Продольной до улицы Калинина, а другие разворачиваются в обратную сторону у Центрального концертного зала.

V1.ru уточняет подробности временного перекрытия дороги.

На прошлой неделе центральная набережная, оцепленная до музыкального театра, стала запретной зоной для пешеходов. На закрытой от прохожих площадке ремонтируют знаменитые коллонады, строят огромную сцену и монтируют резной вход, затянутый баннерами с символикой FIFA.