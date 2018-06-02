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Захватывающая погоня ДПС за байкером
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Захватывающая погоня ДПС за байкером 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
И еще одно видео с дерзким мотоциклистом, которое также (спойлер) заканчивается торжеством правосудия.
В Октябрьском районе Саратова сотрудники ДПС бросились в погоню за байкером, который ехал без шлема на мотоцикле без номеров — в общем, комбо нарушений. Погоня была недолгой, но эффектной. Байкер то и дело выезжал на встречку, подрезал машины и даже бровью не вел на требования остановиться.
В итоге дерзкого лихача задержали. Им оказался президент местного байк-клуба Free Brothers Сергей «Пожарник» Пожарский. Он спокойно улыбался и безропотно принял целую пачку протоколов о нарушениях, отвечая на все претензии «не знал» и «не заметил».
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