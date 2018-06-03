Посвященные современной архитектуре марки выйдут в почтовое обращение 25 июня

Посвященные современной архитектуре марки выйдут в почтовое обращение 25 июня в рамках совместного выпуска РФ и Республики Сингапур. Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка».

«25 июня в рамках совместного выпуска РФ и Республики Сингапур в почтовое обращение выйдут две марки, посвященные современной архитектуре», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве сюжетов марок выбраны парк «Зарядье» в Москве и «Сады у залива» в Сингапуре. Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» будет издан конверт первого дня и изготовлен штемпель первого дня для Москвы, а также выпущена художественная обложка, внутри — почтовые марки обеих стран, конверты первого дня с гашением для Москвы.