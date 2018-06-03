В Омской области дорогу спасут от подтопления ризолином

Глава региона устроил внезапную проверку работ, ведущихся на размытом грунтовыми водами участке дороги отрезка на 133-м километре автомобильной дороги «Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка», сообщает портал правительства Омской области.

Данный участок дороги ежегодно подвергается подтоплению. В 2018 году в конце апреля 600-метровый участок дороги был скрыт полуметровым слоев воды. С 25 мая на территории Полтавского района объявлен режим ЧС, транспорт идет по объездным путям.

На протяжении трех лет дорогу отсыпали щебнем, но грунтовые воды сводили все усилия дорожных рабочих на нет. Наконец, было найдено решение, которое, по мнению инженеров Полтавского ДРСУ, раз и навсегда решит проблему подтоплений: чтобы прервать разливание дорожного полотна, предлагается изолировать дорогу от грунтовых вод с помощью гидроизоляционного материала ризолина. Данная технология в Омской области ещё не применялась, но уже прошла апробацию в Казахстане.

Сотрудники Полтавского ДРСУ пообещали уложиться в две недели.

Напомним, на ремонт пролемного учаска дороги выделено правительством Омской области 15 млн рублей.

Асфальтирование трассы «Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка» запланировано на 2019 год.