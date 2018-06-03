В Оренбурге выбирали «Автоледи в погонах» 

2 июня на территории комплекса Госавтоинспекции в г. Оренбурге, состоялся конкурс «Автоледи в погонах», посвященный празднованию 300-летия образования российской полиции. В конкурсе приняли участие женщины-сотрудники самостоятельных структурных подразделений УМВД России по Оренбургской области.
В программе конкурса был теоретический экзамен по знанию требований Правил дорожного движения, необходимо было представить программу-презентацию, украсить автомобиль, продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи и фигурного вождения автомобиля. Все участницы показали отличную подготовку.
Первое место жюри присудило лейтенанту внутренней службы Алине Гейдарова, на втором — лейтенант полиции Татьяна Глущенко, на третьем — майор внутренней службы Елена Колодина. Победители конкурса получили памятные дипломы и ценные подарки, активную поддержку родных и близких, а также коллег по службе, — сообщает сайт ВК Оренбургская Госавтоинспекция