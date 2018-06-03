В Оренбурге выбирали «Автоледи в погонах»

2 июня на территории комплекса Госавтоинспекции в г. Оренбурге, состоялся конкурс «Автоледи в погонах», посвященный празднованию 300-летия образования российской полиции . В конкурсе приняли участие женщины-сотрудники самостоятельных структурных подразделений УМВД России по Оренбургской области.

В программе конкурса был теоретический экзамен по знанию требований Правил дорожного движения, необходимо было представить программу-презентацию, украсить автомобиль, продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи и фигурного вождения автомобиля. Все участницы показали отличную подготовку.