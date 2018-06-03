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В понедельник в Перми отключат два светофора
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В понедельник в Перми отключат два светофора 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Утром 4 июня в Перми отключат два светофора. Один из них находится в центре города, второй — в Закамске. Включат объекты только в конце рабочего дня.
— В 9:00 будут отключены светофоры на перекрестках улиц Газеты Звезда и Петропавловской и улицы Маршала Рыбалко с Сысольской. Весь день там будут вести профилактические работы представители электросетевых компаний, — сообщили в Call-центре Перми. — Оба объекта вновь заработают в 18:00.
Ранее из-за ремонта моста через Каму в микрорайоне Парковый отменили левый поворот на улицу Желябова.
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