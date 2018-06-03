Тюнинг до костей: в Челябинск приехали владельцы 170 уникальных машин и мотоциклов

В Челябинске проходит международный фестиваль тюнинга «УралМоторШоу-2018». По данным организаторов, мероприятие собрало участников от Прикамья до Нижнего Амура. Они представят более 170 уникальных машин и мотоциклов.

Фестиваль собрал участников от Прикамья до Нижнего Амура

Кому-то даже пришлось преодолеть семь тысяч километров, чтобы добраться до Южного Урала В экспозиции не только транспорт: есть и военная прожекторная установка, и полковая пушка образца 1927 года. Самый старый автомобиль выпущен в 1909 году, а самый «молодой» построен буквально несколько месяцев назад. На фестивале можно увидеть технику, передвигающуюся на двух, трёх, четырех и даже шести колесах Самые оригинальные работы получат призы

Призовой фонд — более одного миллиона рублей

На фестивале можно увидеть технику, передвигающуюся на двух, трёх, четырех и даже шести колесах. Победителей определят в 14 номинациях

Авто— и мотовладельцы поборются за призы. Всего будет отмечено 14 номинаций. Призовой фонд — более одного миллиона рублей. Победителей определят жюри и зрители.