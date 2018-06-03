Донские «дяди Стёпы» помогли велосипедисту

— Попросите что угодно, — Дяде Стёпе говорят.

— Мне не нужно ничего — Я задаром спас его! Добрый поступок растрогал ростовчан

Ростовские полицейские не только охраняют порядок на городских улицах. Не пройдут они мимо любой беды. Так, неудачливый велосипедист, горюющий на набережной у поломанного железного коня, был замечен полицейскими. Ремонтировать велосипед подручными средствами собрался целый наряд, три сотрудника исправили поломку, а фото с места событий облетело соцсети.

Ростовчане уже окрестили мастеровитых полицейских «дядями Степами» и порадовались их неравнодушию. Ведь это хорошо, когда в человеке жив человек. «Я уважаю таких людей», «Я всегда знала, что среди них есть нормальные люди! Молодец полицейский» — комментируют жители донской столицы.